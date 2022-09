Spoiler Un posto al sole: Nunzio rivede la sua Chiara

I telespettatori di Un posto al sole hanno attraversato una settimana che definire “shock” è dir poco, vista l’inattesa (più o meno) morte di Susanna (Agnese Lorenzini). Ora però si cambia registro: dopo la dipartita della giovane Picardi, da ora in poi la soap partenopea di Rai 3 torna a sviluppare tutto il resto delle sue trame e subito tornerà in prima linea la vicenda della fuga di Chiara Petrone (Alessandra Masi) da Napoli.

In tempi non sospetti, già vi avevamo fatto capire che Chiara – con l’avvento della nuova stagione – sarebbe tornata in video e così sarà. Tra pochi giorni la sua drammatica storia sarà nuovamente al centro dell’attenzione, visto che Nunzio (Vladimir Randazzo) non ha mai smesso di indagare su di lei e riuscirà finalmente a ritrovarla.

Spoiler Un posto al sole: Franco va allo scontro con Ferri

Scopriremo così che la ragazza si trova a Capo Verde e assisteremo alla riunificazione della coppia. Purtroppo, però, non sarà un momento totalmente felice, perché nel frattempo la Petrone è ricaduta nel vortice della droga e Nunzio non ci metterà molto a capirlo. Come andrà a finire? L’amore del Cammarota riuscirà ad avere la meglio su questa “ricaduta”?

Alcune foto che sono circolate negli scorsi mesi ci fanno ipotizzare che a un certo punto Chiara potrebbe tornare a Napoli e affrontare il processo da cui è fuggita. Sarà un modo per i due “piccioncini” per chiudere i conti col passato? In attesa di scoprirlo vi anticipiamo che intanto, proprio a Napoli, vedremo a breve un Franco Boschi (Peppe Zarbo) particolarmente agitato: turbato dalla partenza del figlio, l’uomo comincerà a prendersela con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli)…