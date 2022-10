Beautiful, anticipazioni dal 10 al 15 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 10 a sabato 15 ottobre 2022

Sheila viene cacciata dalla casa di Eric. Steffy va su tutte le furie ma non le permetterà di rovinare il suo “giorno perfetto”.

Hope e Liam, a casa loro, si chiedono come sia andata a finire il rinfresco di nozze: l’intervento di Sheila ha sconvolto anche loro. Sheila, una volta fuori dalla casa di Eric, medita vendetta.

Spoiler Beautiful: Paris consola Finn

L’apparizione inaspettata di Sheila, con la rivelazione che è la madre biologica di Finn, ha messo tutta la famiglia Forrester in allarme. Steffy ne parla con Paris in presenza di Finn, raccontando le cose orrende accadute in passato per colpa di Sheila.

Ridge vuole proteggere Steffy e il nipote e chiede aiuto a Carter per ottenere un’ordinanza restrittiva nei confronti di Sheila, la quale, d’altra parte sembra essere convinta che Finn le voglia bene. Steffy ripete a Finn che deve tenere alla larga Sheila. Paris dice a Finn che vuole stargli vicina in questo momento difficile.

I documenti per il divorzio di Quinn ed Eric sono pronti. Carter dice a Quinn di voler rivelare a tutto il mondo che loro due stanno insieme, anche se questo gli costerà il lavoro. Quando Quinn va da Eric per firmare le carte, lui le dice che non vuole più divorziare e che vuole tornare con lei.

Steffy e Ridge sono molto preoccupati per il ritorno di Sheila, che si è rivelata essere la madre naturale di Finn; quest’ultimo ne è turbato e Paris cerca di consolarlo.

Carter è decisamente innamorato di Quinn ed è disposto a rinunciare alla sua lunga amicizia e collaborazione con i Forrester per lei. Ma Eric ha deciso di perdonarla e strappa i documenti del divorzio, chiedendo a Quinn di trasferirsi nuovamente da lui e di salvare il loro matrimonio. Carter è devastato.

Quinn rivela a Carter che Eric non vuole più il divorzio. Lei è confusa, è troppo innamorata di Carter. Steffy e Ridge prendono provvedimenti per tenere lontana Sheila.