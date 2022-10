Beautiful, anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 24 a sabato 29 ottobre 2022

Eric rivela a Quinn il suo deficit sessuale. Jack è angosciato dall’ombra invadente di Sheila. Eric confessa a Quinn di averla allontanata perché è impotente e lei si dimostra molto comprensiva.

Carter comunica a degli increduli Brooke e Ridge che Eric ha strappato le carte per il divorzio. Finn è a casa con suo padre. Jack insiste: è il momento ideale per accontentare Sheila e farle vedere suo nipote, prima che sparisca per sempre.

Spoiler Beautiful: Sheila viene cacciata da Steffy!

Finn ha promesso a Steffy che non permetterà mai a Sheila di entrare in casa loro per conoscere suo nipote. Tra Jack e Finn i toni si alzano, ma ecco bussare alla porta: è Sheila! Intanto Steffy e Hope stanno partendo per San Francisco, ma l’aereo non decolla per il maltempo.

Steffy è sull’aereo con Hope e sta per partire per San Francisco, ma l’istinto le dice di tornare a casa per proteggere la sua famiglia da Sheila. Nel frattempo, in effetti Sheila, con l’aiuto di Jack, convince Finn a farle tenere in braccio Hayes.

Steffy torna a casa senza preavviso e vede Sheila che tiene in braccio Hayes, restandone sconvolta. Eric, in presenza di Quinn, dice a Brooke e a Ridge di non volere più il divorzio. Di fronte alle loro obiezioni, Eric li manda via.

Tornando a casa, Steffy trova l’odiata Sheila con il piccolo Hayes in braccio; le strappa il bambino e comincia a inveire contro di lei ricordando tutto quello che ha fatto contro la sua famiglia. Accusa anche Finn di aver disobbedito ai suoi ordini, ignaro delle crudeltà di cui è capace quella donna malvagia.

Hope ritorna a casa e fa una sorpresa a Liam. I due sono felici di ritrovarsi e di potersi concedere un momento di intimità vista l’assenza dei bambini. Steffy caccia in malo modo Sheila schiaffeggiandola e intimandole di non farsi vedere mai più.

Sheila e Jack hanno una discussione perché Sheila, dopo aver tenuto in braccio suo nipote Hayes, si rifiuta di andare via e così facendo non mantiene il patto stretto con Jack.