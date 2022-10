Un Altro Domani anticipazioni: Victor scopre qualcosa di agghiacciante su Ventura!

Una rivelazione scottante della madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) manderà completamente in crisi Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, visto che rischierà di compromettere ulteriormente il suo rapporto altalenante con il padre Ventura (Iago Garcia).

Un Altro Domani, spoiler: Ines fa una confessione a Victor

La faccenda prenderà il via quando Victor noterà che Ventura è più preoccupato e nervoso del solito. A quel punto, il ragazzo deciderà di confidarsi con Ines su tutta la faccenda per chiederle appunto se anche lei ha notato delle stranezze da parte dell’uomo. La Acevedo sceglierà così di essere completamente sincera col suo unico figlio e gli dirà che, molto probabilmente, Ventura si sta preparando ad una possibile rappresaglia da parte degli africani della Guinea.

Pur cercando di dosare le parole, Ines spiegherà a Victor che Ventura è stanco di appoggiare incondizionatamente gli ordini che arrivano dalla Spagna per la colonia della Guinea, precisando che quasi sicuramente appoggerà i nativi del luogo – fornendo loro armi – qualora ne sorgesse il bisogno. Uno scenario ipotetico che sconvolgerà il giovane Velez de Guevara…

Un Altro Domani, trame: Victor sotto shock per ciò che farà Ventura

Eh sì: furioso per la possibile azione del padre, Victor ricorderà infatti a Ines che il peso delle decisioni di Ventura si ripercuoterà immediatamente anche su di loro, visto che la Spagna considererebbe come alto tradimento l’aiuto agli africani. Il promesso sposo di Carmen Villanueva (Amparo Pinero) non vorrà dunque essere coinvolto nella questione, considerando che anche lui, in quanto familiare diretto di Ventura, perderebbe ogni diritto come cittadino spagnolo (seppur residente in Guinea).

Proprio per questo, Victor ventilerà persino l’ipotesi di recarsi alla guardia coloniale al fine di bloccare in tempo la “cattiva condotta” di Ventura, ma Ines lo inviterà a stare calmo e a non fare dei passi azzardati di cui potrebbe pentirsi. Non a caso, la donna esorterà il figlio a non fare menzione con nessuno di quello che si sono detti…

Un Altro Domani, news: Victor riuscirà a mantenere il silenzio?

Ascoltato il consiglio della madre, Victor sembrerà acconsentire all’idea di tenere un profilo basso sull’intera faccenda, almeno finché non avrà davvero chiaro che cosa vuole fare Ventura, ma in un successivo dialogo con Carmen darà l’impressione di volerle raccontare tutto quanto. Velez de Guevara manterrà quindi il silenzio sulla possibile rivolta organizzata dal padre o si confiderà con la Villanueva?