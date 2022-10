Un posto al sole, anticipazioni 10 ottobre 2022: Eugenio chiede aiuto a Ornella!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 10 ottobre 2022

Lunedì 10 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una richiesta di aiuto e una sintonia in aumento…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La sintonia professionale che è nata tra Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) e il professor Gabriele Nespolino (Davide Dolores) sembra crescere sempre di più. Intanto Eugenio (Paolo Romano) fa capire a Ornella (Marina Giulia Cavalli) che è molto in ansia per l’incolumità della moglie, dunque l’uomo chiede alla suocera un intervento per far sì che Viola si convinca ad accettare la scorta che lui le ha proposto.