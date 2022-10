Un posto al sole, anticipazioni 17 ottobre 2022: Marina è caduta in un incubo!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 17 ottobre 2022

Lunedì 17 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un nuovo incubo, una complicità in aumento e delle parole di conforto…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Aumenta l’angoscia di Marina Giordano (Nina Soldano): la donna inizia a capire di essere precipitata in un incubo da cui non sarà facile uscire. Manuela (Gina Amarante) aiuta il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) in una tenera questione sentimentale; alla fine Niko le è grato e la loro complicità si rafforza. Facendo seguito a un appuntamento al buio organizzato da Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco), Cerruti (Cosimo Alberti) potrebbe trovare un conforto e un incoraggiamento nelle parole di qualcuno che lui stima molto…