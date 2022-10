Un posto al sole, anticipazioni 18 ottobre 2022: Roberto riceve uno “strano addio”…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 18 ottobre 2022

Martedì 18 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una tensione che cresce, una strana lettera e un particolare argomento radiofonico…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Manuela (Gina Amarante) è tuttora molto presente nella vita di Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone), ma aumenta la tensione tra lei e Micaela e quest’ultima le tirerà un colpo basso. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riceve una lettera che ha il sapore di un addio. I dubbi e le pene amorose di Salvatore (Cosimo Alberti) danno a Michele (Alberto Rossi) lo spunto per affrontare in radio un argomento molto attuale e solo in apparenza più leggero.