Un posto al sole, anticipazioni 19 ottobre 2022: la sofferenza di Antonio

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 19 ottobre 2022

Mercoledì 19 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un bambino a disagio, le conseguenze di alcune parole fuori posto e una scoperta che aprirà un mondo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola tenta di ritagliarsi una sua nuova quotidianità, ma intanto il piccolo Antonio – nonostante l’affetto dei suoi cari – sembra non riuscire ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare. Vedremo come si comporterà Niko dopo le parole pronunciate da Micaela sul conto di Manuela (non mancheranno neanche ripercussioni su Jimmy). Mentre Peppe Capasso corteggia ancora Giulia Poggi, una piccola scoperta durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto potrebbe inaspettatamente fornire un indizio su un mistero che dura da decenni…