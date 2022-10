Un posto al sole, anticipazioni 4 ottobre 2022: Chiara, il giorno dell’udienza è arrivato!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 4 ottobre 2022

Martedì 4 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone il momento di affrontare i problemi e un piano infallibile!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il giorno dell’udienza è finalmente giunto e Nunzio (Vladimir Randazzo) non lascia Chiara (Alessandra Masi) da sola nemmeno per un attimo, ma per la ragazza è decisamente il momento di affrontare tutti quei problemi da cui aveva voluto fuggire. Sempre più intenzionato ad ostacolare il progetto di casa-vacanze di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Renato (Marzio Honorato) pensa di avere un buon piano per portare dalla sua parte l’incorruttibile Otello (Lucio Allocca).