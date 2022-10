Un posto al sole: Chiara parte, ma chi consolerà Nunzio? Anticipazioni

Almeno per ora, quelli che stiamo vedendo a Un posto al sole sono gli ultimi episodi in cui Chiara Petrone (Alessandra Masi) sarà in quel di Napoli. Dalla prossima settimana, infatti, le cose cambieranno…

Già sappiamo che la ragazza dovrà seguire un percorso di disintossicazione per liberarsi dalla droga e ciò, com’è noto, avverrà al di fuori della Campania. Ci sarà dunque una struggente partenza, prima della quale però Nunzio (Vladimir Randazzo) vorrà fare alla sua amata una memorabile sorpresa: affinché ciò vada in porto, il giovane chiederà ancora una volta l’ausilio della sua amica Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Spoiler Un posto al sole: Rossella sempre più vicina a Nunzio

E proprio la dottoressa Graziani continuerà a restare al centro della vita di Nunzio anche dopo che Chiara sarà andata via. Il Cammarota junior, dopo aver accompagnato la sua fidanzata a destinazione, rientrerà in città alquanto triste e sconsolato e per l’occasione sarà ancora una volta Rossella ad essergli d’ausilio.

Ma, di fronte a quest’amicizia così di ferro, come reagirà Riccardo Crovi (Mauro Racanati)? Il medico già da tempo sembra manifestare una certa contrarietà di fronte al legame che unisce Rossella e Nunzio e chissà se stavolta sopporterà la sempre maggiore vicinanza tra i due…