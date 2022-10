Un posto al sole, anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre 2022

Quando sembra che Marina sia finalmente riuscita a convincere Fabrizio a lasciarla libera, un evento inatteso vanifica ogni possibilità di salvezza. Nella notte buia e tempestosa di Halloween, suggestionati dai racconti inquietanti di Alberto, i bambini di Palazzo Palladini capitanati da Camillo si accingono a compiere la loro missione cattura fantasmi.

Decisa a portare a termine il proprio intento, Lia correrà dei rischi che potrebbero rivelarsi fatali. Nonostante i suoi sospetti, Ferri potrebbe doversi ricredere su Marina e sul motivo che l’ha portata lontano da lui. Complice Halloween, Guido, Silvia e Mariella, si renderanno conto che il modo migliore per non ricevere brutte sorprese sia evitare le sorprese!

Spoiler Upas: Viola conosce Rosa e Manuel

Ferita dalla perdurante distanza di Niko, Manuela prenderà una sofferta decisione che avrà un forte impatto su Jimmy. Scoperta a frugare nel seminterrato di Alberto, Lia cercherà di convincere Diego a custodire il suo segreto.

Mentre Roberto cerca di distrarsi per non pensare a Marina, la donna si ritroverà sempre più in balia della follia di Fabrizio. Decisa a dare una mano a Damiano a risolvere i problemi del figlio, Viola gli farà un’interessante proposta. Giornata di decisioni importanti per Manuela che sembra intenzionata a dare una svolta inaspettata alla propria vita.

Filippo decide di parlare al padre del presunto ritorno di fiamma fra Marina e Fabrizio, ma Ferri avrà un’intuizione che potrebbe cambiare le sorti della donna. Decisa ad aiutare Damiano, Viola farà la conoscenza di Rosa e Manuel ma, più che il bambino, a preoccuparla sarà la madre. Silvia si deciderà a parlare a Michele di un argomento molto delicato.