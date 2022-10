Un posto al sole: Manuela “scioglie” un po’ Niko? Qualcuno sarà furioso, anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Manuela si avvicina a Niko

Continua a Un posto al sole il periodo terribile attraversato da Niko (Luca Turco) dopo la morte di Susanna (Agnese Lorenzini). Il giovane Poggi, nel tentativo di proteggere da nuovi dolori suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), si è posto particolarmente a muso duro contro la madre del piccolo, Micaela (Gina Amarante), promettendo battaglia legale pur di tenere il bambino lontano da una persona di cui lui ormai non si fida più.

Ne è nato un grosso problema familiare, perché a quel punto la stessa Micaela si è mossa consultando un avvocato e rendendo così la diatriba particolarmente “sanguigna”. Invece l’altra gemella, Manuela, si è trovata nella difficile posizione di essere a metà tra Micaela e Niko: verso quest’ultimo prova come sappiamo dei forti sentimenti che la condizionano non poco…

Trame Upas: Serena e Micaela contro Manuela

E proprio l’operato di Manuela sarà al centro della scena nelle prossime puntate di Upas: la ragazza, dispiaciuta per lo stato di grande tristezza che Niko sta vivendo, gli si avvicinerà con pazienza e con la capacità di fornirgli anche quel po’ di “leggerezza” che forse ora gli manca. Lui, di fronte a tali premure, inizierà a “sciogliersi”?

In attesa di capirlo, vi anticipiamo che l’atteggiamento di Manuela non piacerà per niente in famiglia: le due gemelle avranno tra loro una lite furiosa ma anche Serena (Miriam Candurro) non vedrà favorevolmente il comportamento della sorella. Chi avrà ragione e chi torto in tutto questo? E come evolverà il rapporto tra Niko e Manuela?