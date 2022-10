Un posto al sole: Marina sparisce, incubo in arrivo? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Marina, grossi guai in arrivo?

È ormai da un po’ di tempo che a Un posto al sole si respira sempre un po’ di “aria di pericolo”, cosa che peraltro dona alla soap partenopea di Rai 3 quel tocco di giallo che non guasta affatto. Non si sono ancora esaurite le conseguenze della morte di Susanna (Agnese Lorenzini) e già da qualche settimana le vicende della soap ci propongono un altro caso da risolvere.

Eh sì: chi voleva l’avvelenamento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano)? Come avrete notato, la polizia ancora brancola nel buio e la sensazione è che l’avvelenatore combinerà altro a breve. Sarà davvero così?

Trame Upas: la Giordano è in pericolo?

Certo è che le trame parlano chiaro: “Chi ha tentato di uccidere Marina e Roberto è sempre più deciso a portare avanti il folle piano di vendetta“. E infatti, neanche a dirlo, sta per succedere qualcosa di strano: proprio quando starà per partire per il Salone Nautico, la Giordano inizierà a non dare più notizie di sé e a non rispondere al telefono. Qualcuno glielo impedisce?

Quel che possiamo confermarvi al momento è che l’imprenditrice sta per vivere un nuovo terribile incubo e inoltre vi anticipiamo che a Roberto giungerà una “strana lettera”. Cosa ci sarà scritto? Ed è un caso che stiamo già vedendo delle misteriose lettere in alcune inquadrature?…

Ma soprattutto: chi è la persona che si è messa in testa di fare del male ai nostri protagonisti e che motivo ha? Consiglio: non perdete le puntate di Upas in onda nei prossimi giorni, chissà che qualcosa non possa iniziare a chiarirsi…