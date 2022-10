Un posto al sole anticipazioni: Roberto ha finalmente un’intuizione su Marina…

Il sequestro di Marina (Nina Soldano) ad opera di Fabrizio Rosato è una delle attuali trame portanti di Un posto al sole e lo sarà ancora per diversi giorni: il tentativo della Giordano di fuggire dal suo aguzzino (oltre che ex marito) sta producendo un maggiore impeto di follia nel personaggio interpretato da Giorgio Borghetti e così continuerà ad essere nei prossimi episodi della soap partenopea di Rai 3.

Per ora, dunque, non ci sarà nulla da fare per l’imprenditrice: prigioniera è e prigioniera resterà. Ma fino a quando? Al momento, la situazione appare piuttosto stantia eppure presto succederà qualcosa in grado di muovere gli eventi…

Spoiler Upas: Filippo riferisce qualcosa a Roberto

C’è intanto da dire che Marina a un certo punto sembrerà in grado di riprendere le redini della situazione e di convincere Fabrizio a lasciarla andare, ma a quel punto assisteremo a un avvenimento inaspettato che tornerà ad azzerare le speranze della donna di tornare libera. In tutto questo, peraltro, Ferri avrà bisogno di non pensare continuamente alla sua amata e cercherà distrazione… In cosa o in chi la troverà?

Occhio però, perché a un certo punto Filippo (Michelangelo Tommaso), in circostanze che scopriremo strada facendo, riterrà che sia in corso un riavvicinamento tra Marina e Fabrizio. E, quando ne parlerà al padre, Roberto avrà finalmente un’intuizione fondamentale: sarà questa la svolta che porterà alla liberazione della Giordano?