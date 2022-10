Un posto al sole anticipazioni: LIA attratta da una parete misteriosa, cosa c’è dietro?

Il segreto di Lia a Un posto al sole

Nelle ultimissime puntate di Un posto al sole è stata fatta luce su chi perseguita Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Salvo improbabili depistaggi, è ormai chiaro che chi trama alle loro spalle è un Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) sempre più vicino a perdere il controllo. Ciò, però, vuol dire anche che Lia Longhi (Giuliana Vigogna) non fa parte di questa storyline: la new entry pareva essere tra i papabili colpevoli dell’avvelenamento a Ferri, ma è sempre più palese che la donna ha in realtà un’altra missione da compiere a Palazzo Palladini.

Ed è una missione ancora abbastanza misteriosa, in cui finora abbiamo solo capito che c’è stata una vecchia signora con un segreto legato al Palazzo e che tale segreto è ora gestito da Lia, la quale da quelle parti cerca qualcosa di molto preciso…

Spoiler Upas: Lia entra in casa di Alberto Palladini…

Questa vicenda a breve finirà per legarsi a un’altra linea narrativa che al momento sembra lontanissima dal mondo di Lia e che invece non lo sarà affatto: le nuove anticipazioni ci segnalano infatti che una piccola scoperta effettuata nel corso dei lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) potrebbe darci un importante indizio su quello che la Longhi vuole trovare.

Nello specifico, vedremo Lia che, mentre parla con Diego (Francesco Vitiello) al Caffè Vulcano, finirà per concentrare le sue attenzioni su un discorso che sentirà fare ad Alberto e a Peppe Capasso (Federico Torre): i due parleranno tra loro di uno spazio vuoto che era nascosto dietro una parete del seminterrato…

Lia, che probabilmente intuirà qualcosa che noi non siamo ancora in grado di comprendere sino in fondo, cercherà di scoprire tutto e, dopo essersi procurata di soppiatto le chiavi dell’appartamento di Palladini, ci entrerà di notte per indagare. Qualcuno però potrebbe scoprire la misteriosa ragazza, che – come da spoiler ufficiali – “vedrà sempre più ridotta la sua possibilità di agire indisturbata“.

Insomma, questa particolarissima storia (che sembra quasi un “gioco di ruolo” in cui si cerca il tesoro perduto) prenderà sempre più spazio nella narrazione di Upas. Ma il tesoro qual è? E soprattutto… Lia chi è?