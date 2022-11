Beautiful, anticipazioni 11 novembre 2022: Finn sceglie Steffy (ma crede a Sheila)

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 11 novembre 2022

Quando gli esami dimostrano che Sheila (Kimberlin Brown) gode di perfetta salute, al punto dal poter essere subito dimessa, per Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è la prova che sia stata tutta una messa in scena. Purtroppo per lei, però, Finn (Tanner Novlan) sembra ancora disposto a credere alla sincerità della Carter, tuttavia il medico prende la decisione di non volere la madre biologica nella propria vita perché moglie e figlio vengono prima.

Intanto, Eric Forrester (John McCook) pianifica una serata romantica per Quinn (Rena Sofer). Ridge (Thorsten Kaye) manifesta a Carter (Lawrence Saint-Victor) la propria convinzione che il padre abbia preso la decisione sbagliata nel riaccogliere Quinn.