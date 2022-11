Beautiful, anticipazioni 7 novembre 2022: Steffy a Finn, “Non farti ingannare da Sheila!”

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 7 novembre 2022

Dopo che Zende (Delon De Metz) l’ha scherzosamente accusata di avere una cotta per Finn (Tanner Novlan), Paris (Diamond White) insiste nel ritenere che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) abbia trattato Finn ingiustamente: se fosse stato suo marito, lei si sarebbe comportata in modo diverso.

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) valutano le prossime mosse di Sheila (Kimberlin Brown), che ritengono ancora fissata coi Forrester come in passato; tra l’altro ottenere un ordine restrittivo si sta rivelando più difficile del previsto. In ospedale, Steffy ha capito che Sheila sta fingendo e prega Finn di non farsi ingannare; appreso l’accaduto, Paris si precipita in ospedale per sostenere Finn.