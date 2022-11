Un posto al sole: Silvia e Michele, ritorno di fiamma? Qualcuno tiferà per loro… | Anticipazioni

Le prossime puntate di Un posto al sole saranno caratterizzate da un peggioramento dei rapporti tra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo), con Michele Saviani che coglierà l’occasione per ribadire alla figlia cosa pensa del suo fidanzato. Ma nel futuro a breve termine della soap partenopea di Rai 3 non sarà questa l’unica storyline che vedrà al centro della scena il personaggio interpretato da Alberto Rossi.

Come avete visto, ultimamente si è parlato di divorzio tra Michele e Silvia (Luisa Amatucci): nonostante quest’ultima non sembri avere ancora le idee chiare sul da farsi, il suo attuale fidanzato Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) sta premendo affinché lei separi totalmente la sua strada dal Saviani e ciò ha portato in tal senso a un primo dialogo tra i due ex.

Spoiler Upas: Michele e Silvia, passeggiata insieme…

A dirla tutta, non si è ancora capito del tutto quale piega prenderà la situazione, infatti non si può fare a meno di notare che sia Silvia e sia Michele appaiono molto incerti – quasi sofferenti – all’idea di trasformare in un vero e proprio divorzio la loro separazione. Non per niente, qualcuno inizierà a “tifare” perché ci possa essere magari un ritorno di fiamma!

Presto assisteremo a un incontro fortuito tra il giornalista e la ristoratrice, incontro che si trasformerà in una passeggiata insieme. Ciò basterà affinché Mariella Altieri (Antonella Prisco) inizi a sperare in un nuovo inizio per i suoi amici, ma tale auspicio ha una sua ragion d’essere? In effetti Silvia e Michele torneranno ad avere una certa voglia di “reciproco confronto”, ma basterà perché la coppia possa in qualche modo iniziare a ritrovarsi?