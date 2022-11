Un posto al sole: LIA, il lupo perde il pelo ma non il vizio? Occhio Diego, perché… | Anticipazioni

Continua a Un posto al sole la storia di Lia Longhi (Giuliana Vigogna), la ragazza “apparsa dal nulla” le cui intenzioni si sono chiarite strada facendo: inizialmente sembrava che potesse essere lei l’avvelenatrice di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina Giordano (Nina Soldano), mentre poi si è scoperto che la sua vicenda era di tutt’altro tenore: Lia è arrivata a Palazzo Palladini per recuperare dei preziosissimi gioielli di famiglia che, nei tempi bui della guerra, i suoi parenti avevano lasciato in un un punto imprecisato di Palazzo Palladini.

Quel “punto imprecisato” si è poi scoperto qual è: il seminterrato di Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Ma la Longhi, pur indagando a fondo, alla fine i gioielli non li ha trovati e, intanto, nella sua vita è entrato Diego Giordano (Francesco Vitiello). Con il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) è infatti nato un tenero sentimento e lui ha cercato di incitare la sua “nuova fiamma” a voltare pagina, lasciandosi alle spalle i famosi gioielli che “chissà che fine hanno fatto”.

Spoiler Un posto al sole: LIA ripiomba nel passato?

Il problema è che la domanda “che fine hanno fatto” ha una risposta, che per ora solo noi telespettatori conosciamo insieme al diretto interessato: i preziosi sono nelle mani di Alberto, che li custodisce gelosamente e li ha ben nascosti…

Come proseguirà la faccenda? È presto detto: le anticipazioni ci fanno capire che Lia è in procinto di scoprire qualcosa di importante, in grado di farla ripiombare nel passato. Ciò vuol dire che comincerà a capire dove sono i gioielli? E, se così sarà, la donna metterà al primo posto il suo nascente rapporto con il Giordano junior o… la ricchezza?