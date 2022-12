Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 13 dicembre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Hope (Annika Noelle) continuano ad interrogarsi su Thomas (Matthew Atkinson): Steffy vorrebbe vederlo con un nuovo amore e non solo per dimenticare la sua passata fissazione con Hope, ma anche perché ritiene che il fratello meriti un po’ di felicità. Thomas sembra mostrare un certo interesse per Paris (Diamond White) ma né lei e né Zende (Delon De Metz) se ne rendono conto.