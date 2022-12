Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 dicembre 2022

Deacon stringerà un sodalizio con Sheila? Intanto l’uomo viene allontanato da Liam. In casa Forrester, tutti continuano a dire ad Eric che ha sbagliato ad autorizzare Quinn a vedersi con Eric… Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 19 a sabato 24 dicembre 2022

Liam e Brooke cercano di convincere Hope a tenere lontano Deacon, appena uscito di galera, ma lei si ribella e vuole decidere in piena libertà. Mentre Liam continua a mettere in guardia Hope sulla pericolosità di Deacon, lo stesso fa Steffy con Finn.

Steffy racconta a Finn la torbida storia dei rapporti della sua famiglia con Sheila. Quest’ultima convince Deacon a trasferirsi a casa sua, visto che lui ha gravi difficoltà economiche, e unendo le loro forze potranno riconquistare la fiducia dei propri figli.

Deacon si presenta alla Forrester per convincere Hope a lasciarlo rientrare nella sua vita; Liam allontana Deacon. Thomas Forrester, convinto di aver trovato un nuovo appartamento, subaffitta il suo a Paris; subito dopo, Thomas scopre però di aver nuovamente bisogno della sua casa perché l’affare è saltato all’improvviso.

Beautiful, trame italiane: Sheila dice a Deacon che otterrà ciò che vuole

Deacon dice a Sheila che forse è meglio arrendersi e smettere di cercare un rapporto con i loro figli; Sheila non lo accetta e giura che otterrà quello che vuole. Ridge parla con Quinn e poi con Carter e fa capire ad entrambi quanto sia sbagliato l’accordo fatto con Eric e che avrebbero dovuto rifiutarlo.

Katie dice a Eric che è inammissibile che lui abbia incoraggiato Quinn e Carter ad andare a letto insieme. E gli chiede se lui ami e si fidi davvero di Quinn. Thomas, sfumato l’acquisto della casa che desiderava, convince Paris, molto restia a farlo, a restare nella sua casa che, se il suo acquisto fosse andato in porto, lui avrebbe dovuto lasciare.

Ridge va per l’ennesima volta dal padre a dirgli che la soluzione adottata con Quinn, cioè lasciarla libera di frequentare Carter, è sbagliata. Eric gli risponde che in quel momento Quinn è da Carter, per annunciargli la fine della loro relazione.