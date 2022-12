Un posto al sole: Nunzio vuole arginare Alice ma… | Anticipazioni 28 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 28 dicembre 2022

Mercoledì 28 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ragazzo in difficoltà e dei consigli più che mai necessari…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Essendoci ora Chiara (Alessandra Masi) a Napoli, Nunzio (Vladimir Randazzo) deve mettere un freno ad Alice (Fabiola Balestriere), che però non intende mollare la presa. Il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) passa la mattinata con papà Eugenio (Paolo Romano), intanto Viola (Ilenia Lazzarin) è in procinto di fare lezione con Manuel; le cose stanno però per prendere una direzione del tutto inattesa. Mariella (Antonella Prisco) non è capace di arginare l’invadenza dei fratelli Cerruti e così riceve dei saggi consigli dal marito Guido (Germano Bellavia).