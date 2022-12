Un posto al sole: Nunzio, c’è una festa da EVITARE! | Anticipazioni 30 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 30 dicembre 2022

Venerdì 30 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un dialogo tra amiche, una festa a cui sarebbe meglio non andare e un ritorno con “sorpresa”.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) tornano dalla loro vacanza e subito notano in casa qualcosa che non va. Viola (Ilenia Lazzarin) decide di confidarsi con Angela (Claudia Ruffo) riguardo alla sua vicinanza sempre maggiore con Damiano (Luigi Miele). Nunzio (Vladimir Randazzo) è intenzionato a non andare alla festa di Capodanno organizzata da Alice (Fabiola Balestriere) e così cerca di fare di tutto per dissuadere anche Chiara (Alessandra Masi).