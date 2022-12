Un posto al sole: Niko va fino in fondo? | Anticipazioni 7 dicembre 2022

Mercoledì 7 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un colpo di fulmine, una ragazza molto decisa e una vendetta che si sta per compiere.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alice (Fabiola Balestriere) tiene testa a Marina (Nina Soldano), che la vorrebbe iscritta all’università, e tenta di sedurre Nunzio (Vladimir Randazzo). Niko (Luca Turco) sta per compiere la sua vendetta, ma andrà davvero fino in fondo? Mentre cerca invano di spingere Salvatore (Cosimo Alberti) a lanciarsi in nuove avventure sentimentali, Bice (Lara Sansone) avrà un folgorante colpo di fulmine.