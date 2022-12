Un posto al sole, Alice: la storia diventerà DRAMMATICA, cosa succede | Anticipazioni

Le attuali puntate di Un posto al sole sono caratterizzate da una sorta di triangolo giovane che vede al centro della scena il personaggio di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo): il ragazzo, pur felicemente fidanzato con Chiara Petrone (Alessandra Masi), in sua assenza si è concesso una “piacevole trasgressione” con Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere), ultimamente rientrata a Napoli dopo un lungo periodo in cui ha soggiornato a Londra.

Finora, questa trama è sempre stata contraddistinta da una sorta di leggerezza: pur trattandosi a tutti gli effetti di un tradimento, Nunzio ha sempre sottolineato a Samuel (Samuele Cavallo) che ha avuto bisogno di un “momento simpatico” e – semplicemente – se l’è preso. Il problema è che adesso la situazione gli sta un tantino sfuggendo di mano…

Spoiler Upas: Alice e Nunzio, la “leggerezza” sta per finire!

Il ritorno in città di Chiara ha reso pericoloso per Nunzio il proseguimento della sua affettuosa amicizia con Alice, la quale però non si arrende all’evidenza e sta continuando a insistere con il Cammarota affinché possa ancora incontrarlo.

E qui arriviamo al dunque: avrete sicuramente notato che, nelle più recenti puntate di Upas, il nostro Nunzio ha avuto un improvviso scatto di nervi con Alice, motivato sicuramente dal fatto di non riuscire più a giostrarsi e a gestire con disinvoltura una situazione così “pericolosa”.

Attenzione, perché questo è il primo segnale di una totale svolta in questa storyline, che da qui a poco si trasformerà in una linea narrativa davvero drammatica. Ci potrebbe essere una verità tutta da dimostrare, in funzione della quale personaggi che sono sempre andati splendidamente d’accordo potrebbero addirittura ritrovarsi su fronti opposti! E tutto questo, peraltro, sarà accompagnato da un attesissimo ritorno in scena…