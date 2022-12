Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 gennaio 2023

Un posto al sole comincia il nuovo anno con una settimana spumeggiante e piena di colpi di scena. Vediamo cosa succederà nelle prime cinque puntate del 2023, ecco le trame:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 gennaio 2023

Convinta di essere lei il motivo di un momento di crisi tra Nunzio e Chiara, Alice rischia di far venire alla luce la sua relazione clandestina. Cerruti si ritrova inaspettatamente in compagnia di Castrese alla cena organizzata da Mariella per Capodanno, ma le sorprese per lui non finiscono lì.

Alberto scopre che Niko si sta interessando alla faccenda dei gioielli appartenuti alla famiglia di Lia, la donna, infatti, manipolando ad arte Diego, forse ha trovato un altro modo per rientrarne in possesso. Dopo aver corso il rischio di essere scoperto da Chiara, Nunzio ha un nuovo confronto con Alice e si convince che tutto sia risolto. Ma sarà davvero così? Ormai in fissa con Castrese, Cerruti fatica a realizzare che lui e Bufalotto sono la stessa persona.

Spoiler Upas: Clara crederà a Diego o ad Alberto?

Mentre il rapporto con Eugenio sembra inesorabilmente sfilacciarsi, Viola si ritrova con naturalezza sempre più vicina a Damiano. Disorientata dall’appello di Diego e dalla contrastante fermezza di Alberto che nega di essersi impossessato del tesoro della famiglia di Lia, Clara si trova a un bivio: a chi dei due crederà? Decisa ad aiutare Speranza ad arginare l’intraprendenza di Micaela con Samuel, Mariella propone alla nipote una sorprendente strategia.

Nunzio fatica sempre di più a reggere la separazione con Chiara. Alice è ancora convinta di poter avere una chance col ragazzo. In crisi sui propri sentimenti, Viola comincia a rendersi conto che Damiano le piace più di quanto non voglia ammettere. Micaela, intanto, sembra avere un debole per Samuel e trova ogni scusa possibile per ronzargli attorno.

Alice prenderà una drastica decisione che susciterà la preoccupazione di Marina. Mentre Viola e Damiano sono ancora in attesa di conoscere l’esito delle indagini dell’Agenzia Dogane sui materiali utilizzati dalla fabbrica di giocattoli, Rosa Picariello riceverà una notizia che potrebbe mettere in serio pericolo il futuro suo e di Manuel. Un insolito gesto d’affetto delle gemelle renderà “la Befana” di Serena molto speciale.