Un posto al sole: per Silvia e Rossella c’è un’inaspettata proposta | Anticipazioni 16 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 16 dicembre 2022

Venerdì 16 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una nuova “guerra”, un’originale proposta e una ragazza che potrebbe essere in pericolo…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

I Poggi sono ancora tutti in ansia per Bianca (Sofia Piccirillo), che intanto è preoccupata per Antonello (Gennaro Filippone) e preferisce non lasciarlo solo; pur di aiutarlo, però, la ragazzina rischierà di trovarsi in pericolo. Mariella (Antonella Prisco) torna a far guerra alle Cirillo. Michele (Alberto Rossi), visto il Natale ormai alle porte, fa a Silvia (Luisa Amatucci) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) un’inattesa proposta…