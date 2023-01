Tempesta d’amore: Shirin confessa di amare Henning! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Inguaribile ottimista, Gerry Richter (Johannes Huth) ha sempre avuto l’incrollabile certezza che lui e Shirin Ceylan (Merve Çakır) siano destinati a diventare una coppia. Una certezza che però inizierà a vacillare nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Gerry, Shirin e Henning

Fin dal momento del loro primissimo incontro, Gerry non ha avuto dubbi: è Shirin la donna della sua vita! Una convinzione che non è stata scalfita da niente e nessuno. Né gli amici né la stessa Ceylan sono infatti riusciti a convincerlo che la sua è una speranza destinata ad essere delusa. Ma chi avrà davvero ragione?

Ebbene, fino a qualche settimana fa sembrava che il fratello di Max (Stefan Hartmann) potesse effettivamente avere qualche chance: la sua vittoria del torneo di golf e la conseguente generosa donazione a Shirin avevano infatti fatto colpo su quest’ultima, tanto che Maja (Christina Arends) aveva insinuato che tra l’amica e Gerry potesse esserci del tenero. Da qualche giorno a questa parte, però, tutto è cambiato…

L’arrivo di Henning von Thalheim (Matthias Zera) al Fürstenhofv ha infatti scombinato le carte in tavola, in quanto Shirin si è perdutamente innamorato del nuovo arrivato. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin confessa a Gerry di amare Henning

Ignaro del fatto che il cuore della sua amata batta per un altro, Gerry continuerà a cercare la vicinanza di Shirin, a cui chiederà anche un pacchetto regalo per il suo salone di bellezza per poi donarlo a Vanessa (Jeannine Gaspar) a nome di Max.

Ebbene, quando la Sonnbichler respingerà il dono, Gerry si presenterà da Shirin per restituirle il pacchetto. Quando entrerà nel locale della sua amata, però, ascolterà involontariamente una conversazione telefonica tra quest’ultima e Maja, scoprendo che la ragazza ha perso la testa per Henning!

Inutile dire che il povero ragazzo resterà sconvolto da quanto appreso e il suo dolore non farà che peggiorare quando Shirin stessa gli confesserà di essersi innamorata del bel sommelier. A quel punto Gerry inizierà a pensare di essersi solo illuso e di non avere chance di conquistare la sua bella. Le cose, però, sono destinate a cambiare…