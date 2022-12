Tempesta d’amore: Shirin si innamora di Henning | Anticipazioni italiane

Un nuovo amore sta per sbocciare al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un nuovo personaggio farà infatti battere il cuore ad un volto amatissimo della soap, Shirin Ceylan (Merve Çakır), dando inizio ad una delle trame più belle della prossima stagione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning arriva al Fürstenhof

Da quando Shirin è arrivata al Fürstenhof, ha fatto girare la testa a più di un uomo. Se Max (Stefan Hartmann) è stato a lungo innamorato di lei, anche Florian (Arne Lober) si interessò alla bella amica di Maja (Christina Arends), anche se poi decise di restare in rapporti di amicizia con lei. Al momento, però, è un altro il personaggio a cui la bella Ceylan sta facendo battere il cuore…

Stiamo ovviamente parlando di Gerry (Johannes Huth), il fratello maggiore di Max. Caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente naïve, il giovane Richter è da mesi perdutamente innamorato di Shirin. Un amore apparentemente impossibile contro cui non sembra riuscire a combattere.

Ebbene, proprio mentre Gerry capirà di non poter dimenticare la sua amata e deciderà di fare un ultimo tentativo nella speranza di poterla un giorno conquistare, al Fürstenhof giungerà un personaggio destinato a rivaleggiare con Richter per il cuore della bella Ceylan: Henning von Thalheim (Matthias Zera)!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin si innamora di Henning

Come vi abbiamo anticipato, si tratta del cugino di Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller). Cresciuto insieme a queste ultime e Shirin – che, come sappiamo, è sempre stata di famiglia a casa von Thalheim – il giovane uomo ha deciso di studiare enologia, diventando un rinomato sommelier.

Non c’è dunque da stupirsi se Constanze consiglierà proprio il cugino per la posizione vacante di sommelier al Fürstenhof, ottenendo l’assenso dei Saalfeld. E così il giovane uomo verrà convocato per un colloquio di lavoro a Bichlheim…

Ebbene, quando Henning arriverà all’hotel a cinque stelle lascerà tutti a bocca aperta… e Shirin in particolare! Il bambino introverso ed impacciato conosciuto da quest’ultima ha infatti lasciato posto ad un giovane uomo affascinante e sicuro di sé. Il risultato? Shirin si innamorerà a prima vista di lui!

Sarà questo l’inizio di una bellissima storyline che porterà Shirin a dover scegliere tra l’amore passionale nei confronti di Henning e il profondo legame che ha con Gerry: quali dei due rivali avrà la meglio?