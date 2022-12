Tempesta d’amore: arriva HENNING, futuro amore di Shirin (e nemico di Paul) | Casting news

Un nuovo, importantissimo ingresso sta per sconvolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a cambiare le sempre le vite di molti attorno a lui… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning è il cugino di Maja e Constanze

Oltre agli immancabili Saalfeld, da ormai parecchio tempo al Fürstenhof si è insediata una nuova, numerosa famiglia: i von Thalheim! Dopo Selina (Katja Rosin), sono infatti con il tempo arrivati a Bichlheim Maja (Christina Arends), Cornelius (Christoph Mory) e, più recentemente, Constanze (Sophia Schiller). La lista, però, non è finita qui!

Tra qualche giorno – e, più precisamente, nel corso della puntata 3728 – all’hotel a cinque stelle farà infatti la sua comparsa un nuovo membro della nobile famiglia bavarese: Henning von Thalheim! Cresciuto nel podere dei von Thalheim insieme a Constanze (a cui è legatissimo), a Maja e all’amica di quest’ultima – Shirin (Merve Çakır) – Henning si è con il tempo affermato con sommelier. E sarà proprio il lavoro a portarlo al Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: l’amore con Shirin e l’odio contro Paul

Durante la sua permanenza a Bichlheim Henning interagirà con molti personaggi, ma alcuni in particolare si legheranno a lui… nel bene o nel male! Se Constanze vedrà nel cugino un confidente e alleato su cui poter sempre contare, Shirin perderà invece la testa per il bel sommelier, con cui avrà un’appassionata storia d’amore. Ci sarà però anche chi avrà non pochi problemi a causa del nuovo arrivato…

Stiamo parlando di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), protagonista della diciottesima stagione di Tempesta d’amore insieme a Josie Klee (Lena Conzendorf). Con il tempo scopriremo infatti che il neo-direttore amministrativo del Fürstenhof e il sommelier sono legati da un passato drammatico destinato a stravolgere le loro vite…

Tempesta d’amore, casting news: Matthias Zera interpreta Henning von Thalheim

Il personaggio di Henning von Thalheim verrà interpretato da Matthias Zera, attore tedesco classe 1987. Originario di Danzica, il giovane interprete d’oltralpe ha già all’attivo numerose apparizioni in serie televisive e spettacoli teatrali.

Come anticipato, l’ingresso in scena di Matthias Zera a Tempesta d’amore nei panni di Henning von Thalheim avverrà nel corso della puntata 3728, presumibilmente in onda in Italia subito dopo Natale. E per lui è in arrivo un ruolo di rilievo nel cast fisso della diciottesima stagione della soap!