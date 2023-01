Un altro domani, anticipazioni dal 6 al 10 febbraio 2023

Grossi problemi per Julia nella nuova settimana di Un altro domani: la donna lascia Sergio che però, a quel punto, rischia di metterla nei guai economicamente. Ecco dunque le vicende a cui assisteremo dal 6 al 10 febbraio:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio 2023

Elena porta Julia a fare una passeggiata per temporeggiare, ma l’amica le rivela di non essere più innamorata di Sergio e prende la decisione di lasciarlo. L’uomo, però, non reagisce molto bene a questa scelta e chiede a Diana di mandare un messaggio alla figlia da parte sua: dovrà restituirgli tutti i soldi che le ha prestato per la bottega.

Erik sembra essere finalmente pronto per incontrare il padre, finché non parla con Olga. Intanto, Linda mette la pulce nell’orecchio a Carmen riguardo a un possibile amore tra Kiros ed Enoa.

Dopo essere stato lasciato da Julia, Sergio a sorpresa le chiede indietro i suoi soldi, pretendendoli immediatamente per uscire dalla società. Patricia e Ventura continuano a cospirare mentre sale la tensione tra Carmen ed Enoa, visto che quest’ultima è innamorata di Kiros.

Enoa viene spesso ripresa da Francisco e Patricia perché commette molti errori sul lavoro. Nel frattempo, Angel e Ines, spaventati dal tentativo di Alicia di sedurre Angel, elaborano un piano per allontanarla da lui.