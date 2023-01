Un posto al sole: Lia manipola Diego per avere i gioielli | Anticipazioni 3 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 3 gennaio 2023

Martedì 3 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una “manipolazione”, un dialogo fintamente risolutivo e un’identità che ancora non viene ben compresa…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto Palladini (Maurizio Aiello) capisce che Niko (Luca Turco) si sta occupando dei gioielli appartenuti alla famiglia di Lia (Giuliana Vigogna); quest’ultima, sfruttando l’amore che Diego (Francesco Vitiello) prova per lei, ha forse trovato un altro modo per rientrarne in possesso. Nunzio (Vladimir Randazzo) ha rischiato di essere scoperto da Chiara (Alessandra Masi) e ora si confronta nuovamente con Alice (Fabiola Balestriere), convincendosi che tutto sia risolto; non è detto, però, che sia davvero così. Ormai “fissato” con Castrese (Peppe Romano), Sasà (Cosimo Alberti) fatica a comprendere che lui e Bufalotto sono la stessa persona…