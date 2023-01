Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 gennaio 2023

Un posto al sole propone una nuova settimana in cui troverà spazio soprattutto una vicenda molto drammatica in cui uno dei nostri protagonisti se la vedrà davvero brutta… Ecco cosa succederà nella seconda settimana di gennaio a Upas:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2023

L’ultimo incontro-scontro fra Alice e Nunzio rischia di avere delle conseguenze serie e imprevedibili. Raffaele e Ornella seguono con apprensione il crescente coinvolgimento di Viola nelle questioni che riguardano Damiano e l’irruente e rancorosa Rosa. Confuso e incuriosito, Guido prova a capire quale sia la singolare situazione sentimentale di Michele, appena tornato a Napoli e già pronto a riproiettarsi nel lavoro in radio.

Nunzio, pur ammettendo le proprie colpe, nega le accuse che gli sono state rivolte. Viola mantiene le distanze con Damiano. Bianca si sente sempre più isolata dai suoi compagni di classe, a causa di Antonello.

Il supporto incondizionato di Franco e la speranza che Elena convinca Alice a riflettere bene sul da farsi basteranno a Nunzio per non cedere allo sconforto. Fedele alla vocazione di giornalista impegnato, Michele affronterà nella propria trasmissione un argomento di grande interesse e attualità. Il pressing seduttivo di Micaela inizia a mettere in crisi la fedeltà del povero Samuel.

Spoiler Upas: Alice schiacciata dal senso di colpa

Nunzio si presenta al Vulcano e spiega a Silvia la difficile situazione che sta vivendo. Viola tenta una mediazione per far parlare Elena ed Angela, ma la questione ormai è andata oltre e una causa legale potrebbe prospettarsi all’orizzonte. Contro il parere delle sorelle, Micaela sembra determinata a sedurre Samuel mentre Serena ha un nuovo incontro con Mariella.

Sono giorni di grande tensione a Palazzo Palladini per Marina, Roberto ed Elena. Alice, schiacciata dal senso di colpa e dai sentimenti che ancora prova, sta per ricevere un messaggio che proprio non si aspettava. Clara, intanto, è sempre più determinata a scoprire se Alberto si sia davvero impossessato dei gioielli che Lia sostiene appartenere alla propria famiglia.