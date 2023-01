Un posto al sole: Elena deve fare una scelta con Alice | Trama 1° febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 1° febbraio 2023

Mercoledì 1° febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone due difficili scelte.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Elena (Valentina Pace) ora sa la verità e quindi sa anche la causa del disagio della figlia; la donna dovrà decidere se spingere o meno Alice (Fabiola Balestriere) a prendersi le sue responsabilità, costi quel che costi. Sta per aprirsi il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e questo riaprirà tante ferite, con Niko (Luca Turco) in particolare che, pur sentendo aumentare dentro di sé la sofferenza per la perdita di Susanna, dovrà fare una non facile scelta.