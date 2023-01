Un posto al sole: Nunzio e Alice, querela all’orizzonte? Si mette male! | Anticipazioni

Un clima alla “Attrazione fatale” sta caratterizzando le attuali puntate di Un posto al sole, con Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) che ha accusato Nunzio (Vladimir Randazzo) di aver tentato di abusare di lei.

La questione è molto delicata: Alice – per vendetta – ha sicuramente “gonfiato” le circostanze dell’accaduto, mentre Nunzio ha in effetti perso le staffe (e il controllo) con la ragazza ma senza arrivare davvero a usare violenza contro di lei. Comunque sia, ora le cose si metteranno male per il giovane Cammarota.

Spoiler Upas: Elena scettica, non crede ad Alice?

La famiglia di Alice, neanche a dirlo, tenderà a credere a quest’ultima, anche se proprio lei di tanto in tanto avrà dei sensi di colpa per aver esagerato con Nunzio. Ormai, però, sembra troppo tardi per tornare indietro: le anticipazioni indicano che contro il figlio adottivo di Franco (Peppe Zarbo) dovrebbe essere addirittura sporta querela! Battaglia legale all’orizzonte?

Vi abbiamo già parlato della spaccatura che si creerà tra le amiche storiche Elena (Valentina Pace) e Angela (Claudia Ruffo), con Viola (Ilenia Lazzarin) che tenterà inutilmente di mediare tra le due. Tuttavia, proprio la Giordano junior conosce bene il caratterino della figlia e, nonostante sia sua madre, comincerà gradualmente a essere la più scettica rispetto alla storia raccontata da Alice…

Eh sì: la nostra Elena non sarà per niente convinta di quello che sta succedendo: sarà lei a scoprire la verità? Nunzio, intanto, comincerà a stare male al pensiero di Chiara (Alessandra Masi) e potrebbe prendere una strana iniziativa… Non perdete le prossime puntate di Upas, perché ne succederanno di tutti i colori!