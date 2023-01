Un posto al sole: per Lia finisce male? La sconfitta

La quiete, come si sa, precede la tempesta e quindi non è un caso se in questi giorni abbiamo assistito a una particolare intimità tra Diego Giordano (Francesco Vitiello) e Lia Longhi (Giuliana Vigogna). Di tutta questa dolcezza, tra pochi giorni non ci sarà più traccia. E anzi, pare proprio che a Un posto al sole assisteremo a uno “scontro al vertice”!

La sensazione è che a questa storyline (che ci fa compagnia sin dallo scorso agosto) restino pochissime settimane, probabilmente due, e poi sarà archiviata. Ma come terminerà? Già sul finire di questa settimana, vedremo Diego in preda ai sospetti, perché non tutto gli quadrerà riguardo alla sua fidanzata. E ciò avverrà proprio nel momento in cui lei – dopo uno scrupolo di coscienza di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) – sembrerà ottenere i tanto agognati gioielli.

Spoiler Upas: cocente sconfitta per Lia Longhi

Ma non ci sarà tempo di gioire, perché le anticipazioni indicano una clamorosa resa dei conti tra i due “piccioncini”: un aspro confronto dopo il quale ci si chiede cosa farà la Longhi. Scapperà col bottino lasciando Diego sedotto e abbandonato?

Gli spoiler a riguardo non sono chiari, ma indicano che Lia andrà incontro a “una cocente sconfitta”. Avete ancora qualche giorno di tempo per indovinare a cosa corrisponderà la sconfitta in questione… Certo è che sta per giungere il capolinea su questa vicenda, ma occhio perché ci aspettano nuove storie avvincenti e talvolta dolorose!