Un posto al sole, trame dal 30 gennaio al 3 febbraio: Nunzio soffre (e non solo lui)

Inizia il processo a Lello Valsano, mentre Diego scopre tutto su Lia e Nunzio sta malissimo per la situazione che si è creata tra lui e Chiara… Vediamo cosa succederà a Un posto al sole nella settimana a cavallo tra gennaio e febbraio:

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023

Dopo la scoperta fatta su Lia, Diego si interrogherà su chi realmente sia la ragazza e cosa lei provi per lui. Ma prima che possa trovare le sue risposte, verrà sconvolto da una nuova e spiazzante rivelazione. Anche Roberto e Marina saranno seccati a causa di Lia. La crisi di Bianca, provocata dai compagni di classe che tendono a emarginarla, potrebbe non risolversi tanto facilmente.

Supportata da Marina, Alice si sforza di voltare pagina mentre Nunzio prende una sofferta decisione. Lia sente franare il terreno sotto i piedi mentre per Diego è arrivato il momento di aprire gli occhi sulla vera natura della ragazza che ama. Il discorso di Viola sembra aver fatto presa sui compagni di classe di Bianca che riceverà una visita inaspettata.

Dopo aver scoperto il motivo del disagio di Alice e la verità, Elena dovrà decidere se spingere o meno la figlia ad assumersi le responsabilità dei propri errori dinanzi fino alle estreme conseguenze. L’imminente inizio del processo a Valsano riaprirà delle dolorose ferite e Niko sarà chiamato a compiere una difficile scelta che potrebbe amplificare la sofferenza per la morte di Susanna.

Mentre Alice, dopo la sua difficile decisione, si accinge a partire per Londra, Nunzio, desideroso di parlare con Chiara, riceverà una sorpresa inaspettata. Dopo il difficile e teso faccia a faccia con Diego, Lia incasserà una cocente sconfitta. Cerruti riceve un insolito invito da parte di Bufalotto.

Il processo a carico di Lello Valsano ha inizio e per Viola e Niko, costituitosi Parte Civile, si prospetta un periodo molto duro, che potrebbe acuire la sua sofferenza. Nunzio sta male per la situazione con Chiara. Le polemiche virtuali contro il Vulcano potrebbero non placarsi. Mariella dovrà destreggiarsi tra Bice, che vuole coinvolgerla in una Crociera solo loro due, Salvatore, che si sente solo e Castrese con le sue domande.