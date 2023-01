Un posto al sole: Viola non sa rinunciare a Damiano | Trama 26 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 26 gennaio 2023

Giovedì 26 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sentimento che non va via, una subdola intenzione, dei dubbi e un momento di crisi.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) appare sempre più in crisi e non riesce a rinunciare ai sentimenti provati per Damiano Renda (Luigi Miele). In ansia per i rischi verso cui va incontro, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercano di far sì che Alice (Fabiola Balestriere) rinunci a confessare quello che è davvero accaduto con Nunzio (Vladimir Randazzo). Diego (Francesco Vitiello) inizia ad avvertire i primi dubbi su Lia (Giuliana Vigogna). Alberto Palladini (Maurizio Aiello) vive un momento problematico che lo porterà a riflettere…