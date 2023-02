Beautiful: Eric pianista romantico, non vuole perdere Quinn | Trama 4 febbraio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 4 febbraio 2023

Finn è deciso a scoprire l’identità del suo padre biologico: i Finnegan sono i suoi genitori in tutto e per tutto, tuttavia desidera avere delle risposte sulla propria provenienza. Jack, consigliato da Sheila, sembra pronto a confessare a Li di essere il padre biologico di Finn. Intanto Katie continua a pensare che Carter sia caduto vittima degli intrighi di Quinn. Quest’ultima si assume con Eric le responsabilità di tutto, compresa la sua impotenza, e si offre di lasciarlo in modo che sia libero. Eric, però, la ferma suonando una loro canzone al piano: intende impegnarsi con lei per risanare il loro matrimonio.