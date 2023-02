Terra amara: Demir, corsa contro il tempo | Trama 20 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 20 febbraio 2023

Tutta Cukurova festeggia il matrimonio di Yilmaz e Mujgan, Zuleyha si reca di nascosto con Sermin dal Dottor Suavi per abortire. Demir intanto sta tornando da Istanbul e proprio lì ha scoperto di non essere sterile, di conseguenza va alla villa per comunicare la bella notizia a Zuleyha e Hunkar ma Saniye gli spiega (sbagliando) che sono andate tutt’e due al matrimonio di Yilmaz.

Demir raggiunge Hunkar ma Zuleyha non c’è. Hunkar allora intuisce che Zuleyha sta commettendo un atto sconsiderato aiutata da Sermin, e con Demir va dal dottor Suavi sperando che non sia troppo tardi. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.