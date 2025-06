Attori turchi in Italia: dove e quando saranno ospiti, come incontrarli

Sono in arrivo degli appuntamenti imperdibili per gli appassionati delle dizi turche. Nei prossimi giorni, diversi attori delle soap made in Turchia saranno ospiti in Italia di vari eventi. Un’occasione davvero unica per chi desidera incontrarli dal vivo.

Oylum, Tolga e Ozan ospiti al Benevento Film Festival

Direttamente da Tradimento, che al termine di questa settimana andrà in pausa estiva e tornerà in onda a partire da settembre, sarà possibile incontrare a Benevento gli attori Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin, interpreti dei personaggi di Ozan Yenersoy, Oylum Yenersoy e Tolga Kasifoglu.

I tre saranno ospiti del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento venerdì 27 giugno 2025, a partire dalle 22.15, a Piazza Santa Sofia: un’ospitata durante la quale parleranno dei loro personaggi e anche dei progetti futuri che li coinvolgono.

Hande Soral al Nations Award

Al Nations Award, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione e in programma dal 26 al 28 giugno a Taormina, i fan di Terra Amara potranno incontrare la bellissima Hande Soral, nota per avere interpretato la dottoressa Ayla Ümit Kahraman, amante di Demir Yaman (Murat Unalmis), nella serie ambientata a Cukurova.

Entrando nello specifico dell’evento, la diva turca riceverà il Premio nel corso del Galà, previsto al Teatro Antico, sabato 28 giugno 2025. Anche in questo caso, Hande potrà incontrare i fan, all’interno della serata dove non mancheranno varie sorprese.

Occhio all’Ariano International Film Festival

E a proposito di sorprese, tra fine luglio e inizio agosto è prevista la nuova edizione dell’Ariano International Film Festival ad Ariano Irpino. Anche in questo caso, potrebbero esserci degli ospiti importanti dal mondo delle soap e non solo. Vi terremo sicuramente informati.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione