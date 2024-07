Murat Unalmis ospite all’Ariano International Film Festival

C’è chi lo ha amato nei panni di Demir Yaman in Terra Amara e chi ancora lo sta scoprendo nei panni di Gülcemal Şahin ne La Rosa Della Vendetta. Evento imperdibile in arrivo ad Ariano Irpino: il prossimo 4 agosto, il celebre attore turco Murat Unalmis sarà infatti tra i protagonisti della XII Edizione dell’Ariano International Film Festival.

Nel corso della serata, il protagonista assoluto delle due dizi di successo di Canale 5 sfilerà infatti sul red carpet. Un’occasione unica per tutti i fan che desiderano incontrarlo dal vivo, per farsi un selfie in sua compagnia, stringergli semplicemente la mano oppure ascoltare le sue esperienze nel mondo del cinema e della televisione.

Insieme a Murat, ovviamente, ci saranno anche altri ospiti che verranno annunciati nei prossimi giorni. Chissà che non possa arrivare qualche altra sorpresa dal mondo delle soap e dintorni…

Manuel Regueiro e Ana Garces: successo al Grand Prix Corallo

Direttamente dalla soap iberica La Promessa, lo scorso 13 luglio sono stati protagonisti ad Alghero, nella ventunesima edizione del Grand Prix Corallo, Ana Garces e Manuel Regueiro, interpreti della protagonista Jana Exposito e del marchese Alonso de Lujan. Un’ospitata non fine a se stessa, visto che i due attori hanno ricevuto il Premio Cinema – Teatro- Fiction per le loro interpretazioni nella celebre produzione, trasmessa in Spagna da La1.

Si tratta di premio che, in passato, è stato assegnato ad un altro volto celebre delle soap: Montserrat Alcoverro, la cattivissima Ursula Dicenta di Una Vita.