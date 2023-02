Terra amara: Yilmaz scopre la verità! | Trama e anticipazioni 18 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 18 febbraio 2023

Cetin si accorge di un pacchetto che Gaffur aveva ben nascosto in un muro. Il pacco contiene i documenti di identità falsi di Yilmaz e Zuleyha e un pezzo di una lettera scritta da Zuleyha a Yilmaz (della quale lui non si accorge). Cetin dà tutto a Yilmaz, che mette i documenti in un cassetto senza minimamente rendersi conto del frammento di lettera. Demir si reca a Istanbul per ripetere il test di fertilità e togliersi qualsiasi dubbio sulla paternità del figlio che Zuleyha attende.

È giunto il giorno del matrimonio di Yilmaz e Mujgan, ma lui pensa ancora al ritrovamento dei documenti falsi che aveva acquistato per fuggire con Zuleyha. Dopo la “visita” di Yilmaz a Behzat, i genitori di Mujgan arrivano al matrimonio per la gioia della sposa. Anche Hunkar partecipa allo sposalizio, fornendo così un segno di pace tra le due famiglie. Hatip invece si trova lì per controllare i suoi nemici.

Demir scopre a sorpresa di non essere totalmente sterile e corre a dare la notizia a Zuleyha. Lei però si è recata con Sermin da un medico che pratica aborti clandestini. La mattina dopo le nozze Yilmaz trova il frammento di lettera bruciata scritta in passato da Zuleyha e così scopre la verità. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.