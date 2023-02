Un posto al sole: Alice in partenza. Lia sconfitta? | Trama 2 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 2 febbraio 2023

Giovedì 2 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone la fine di due storie e… un invito!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alice (Fabiola Balestriere), dopo aver preso una difficile decisione, è pronta a partire per Londra. Intanto per Nunzio (Vladimir Randazzo), che vuole assolutamente parlare con Chiara (Alessandra Masi), arriverà una sorpresa inattesa. Dopo l’aspro confronto con Diego, per Lia si prepara una cocente sconfitta. Sasà (Cosimo Alberti) riceve un insolito invito di “Bufalotto”, ovvero Castrese (Peppe Romano).