Un posto al sole: Lara scoprirà le carte? | Trama 21 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 21 febbraio 2023

Martedì 21 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna da “stanare”, un malumore che serpeggia e una tristezza a cui forse c’è rimedio…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di portare Lara (Chiara Conti) a scoprire le carte, ma anche Marina (Nina Soldano) decide di affrontare una volta per tutte la situazione. Silvia (Luisa Amatucci) ha cercato di fare di tutto per riportare gente al Caffè Vulcano, ma i clienti latitano ancora e il personale inizia ad accusare un certo malumore. Sasà (Cosimo Alberti) è triste per la sua storia finita sul nascere, ma riceverà una visita che potrebbe rimettere tutto in discussione…