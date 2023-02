Un posto al sole: Nunzio e Fausto ai ferri corti, tutti in ansia per il lavoro | Trama 23 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 23 febbraio 2023

Giovedì 23 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un avvocato troppo intraprendente e un clima incandescente

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

L'avvocato di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) presenta i testimoni della difesa e inizia a sparare tutte le cartucce per tentare di ottenere la semi-imputabilità per il suo cliente. Tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Fausto (Fausto Acernese) va sempre peggio, anche perché al Vulcano tutti sono nervosi temendo di perdere il lavoro. Giulia (Marina Tagliaferri) ha modo di rivedere Mastro Peppe (Federico Torre), che stavolta però non è solo…