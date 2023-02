Un posto al sole: Luca De Santis, Giulia ricorda il passato… | Trama 27 febbraio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 27 febbraio 2023

Lunedì 27 febbraio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone tanti ricordi del passato, un processo che continua a generare ansia e un delicato confronto…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) sta per finire, ma Niko (Luca Turco) teme sempre di più una sentenza sfavorevole. Il Vulcano naviga in acque sempre più tempestose e così Silvia (Luisa Amatucci) ha un non facile confronto con il suo fidanzato Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Luca De Santis (Luigi è tornato a Palazzo Palladini e ciò fa riemergere in Giulia Poggi i ricordi del passato. Resta da capire il motivo per cui il dottore è ricomparso in città… Seguici su Instagram.