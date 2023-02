Un posto al sole: Giancarlo è affidabile con Silvia? | Anticipazioni

Mai mischiare l’amore con il lavoro e presto ne saprà qualcosa una grande protagonista di Un posto al sole, da un po’ di tempo immersa in una sorta di crisi totale in cui anche l’elemento economico inizia ad avere un certo peso…

Eh sì: i ben noti fatti tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere) hanno avuto un effetto terribile su Silvia Graziani (Luisa Amatucci) e sul suo Caffè Vulcano, con gli haters che hanno iniziato a denigrare il locale. La conseguenza, come vedremo anche nelle prossime puntate, è che i clienti del bistrot diminuiranno sempre più e inizieranno ad affidarsi alla concorrenza. Inoltre, una superbolletta da diecimila euro ha rischiato di minare ulteriormente il già precario equilibrio della nostra Silvia…

Spoiler Un posto al sole: per Silvia torna Otello

E qui entra in scena Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi), il bancario che da tempo intrattiene una relazione con la Graziani. Dalle ultime puntate andate in onda è evidente che l’uomo funge anche da consulente finanziario per la sua amata, alla quale propone soluzioni che sembrano non convincere molto lei…

A tal proposito, sui social parecchi utenti sono diventati sospettosi verso Giancarlo, pensando che i suoi consigli siano in qualche modo interessati o addirittura “loschi”. Questo al momento non sapremmo dirvelo, ma quel che è certo è che presto la ristoratrice inizierà da questo punto di vista a ritenere il suo compagno “poco affidabile”.

Chi sarà allora a dare davvero manforte a Silvia? Per lei ci sono anche affetti stabili e anche affetti sulla via del ritorno: citofonare Otello (Lucio Allocca), per caso?