Un posto al sole: Lara scombinerà tutti gli equilibri!

Gli sceneggiatori di Un posto al sole hanno scelto di concedere ai telespettatori una sorta di diritto di precedenza per quanto riguarda l’acquisizione di una serie di informazioni su Lara (Chiara Conti): grazie alle scene andate in onda di recente, noi già sappiamo che la Martinelli ha già con sé il bambino “acquistato” all’estero e che ora le servirà per mantenere ben saldo il suo legame con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Proprio Roberto, al contrario, ignora per il momento che fine abbia fatto Lara e infatti sta cercando disperatamente di mettersi in contatto con lei, scatenando peraltro le ire di Marina Giordano (Nina Soldano).

Anticipazioni Un posto al sole: Lara irrompe con il falso figlio di Roberto

Date le premesse, è ormai sin troppo facile immaginare che Lara farà il suo “coup de theatre” entrando in scena (con bimbo al seguito) al matrimonio di Ferri e Marina, previsto per venerdì 17 febbraio. Ma quali saranno gli effetti successivi di questo ritorno?

Ovviamente, il rientro a Napoli di Lara scombinerà tutti gli equilibri, compresa la felicità di Roberto e Marina. Quest’ultima cercherà sin da subito di capire quale minaccia possa rappresentare la sua eterna rivale, mentre Ferri cercherà di rassicurarla sul fatto che ama solo lei. Sta di fatto, però, che nulla potrà essere più come prima.

Di certo, ora la Martinelli ha in mano una formidabile arma per sabotare continuamente la serenità della storica coppia di Upas, salvo che – prima o poi – non si scopra che il piccolo non è davvero figlio di Roberto…