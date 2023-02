Un posto al sole: LUIGI DI FIORE sarà LUCA DE SANTIS

Alcune settimane fa ha fatto parlare molto il nostro rumor secondo cui ci sarebbero stati presto dei ritorni a Un posto al sole. Da quel momento in poi, varie testate e un po’ tutto il pubblico dei social hanno iniziato a fare le ipotesi più disparate, considerando anche il fatto che avevamo parlato di personaggi “dei primi anni”.

Proprio oggi è stato ufficializzato il ritorno “al maschile” che vi avevamo anticipato e quindi ora possiamo essere più chiari: si tratta del dottor Luca De Santis, un ruolo presente sin dalle primissime puntate di Upas e che uscì di scena nell’aprile del 2001. Ad interpretarlo sarà lo stesso attore di allora, Luigi Di Fiore, che dopo la soap partenopea di Rai 3 ha collezionato moltissime esperienze anche nel campo della fiction televisiva.

Anticipazioni Upas: Luca De Santis torna “a intermittenza”

Nel corso dell’intervista che ha concesso al settimanale Telepiù, Luigi Di Fiore ha anche rivelato un piccolo particolare: dopo il ritorno in scena, il suo personaggio si allontanerà brevemente e questo gli consente di girare una fiction in Grecia. Quindi De Santis rientrerà, se ne andrà per un po’ e poi tornerà ancora.

Detto questo, noi restiamo dell’idea che questo non sarà l’unico ritorno del 2023. Ce ne aspettiamo un altro nel corso dell’anno e stavolta pensiamo più a una donna del passato… Staremo a vedere!